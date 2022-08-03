佩洛西訪台｜美媒：北京或啟動「灰色地帶」策略　美國開始頭痛

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日至3日訪問台灣，逗留約19小時。外界最初憂慮解放軍會阻止她的專機降落，導致中美發生衝突，此事未有發生，但美媒3日稱，佩洛西訪台或會令北京啟動「灰色地帶」策略，美國現在開始頭痛。



彭博社3日刊出的文章稱，中國大陸為回應佩洛西訪台，宣布自4日起在接近台灣的6個區域舉行3天軍事演習，這標誌着北京在台灣海峽的軍事戰術前所未有地升級。這些演習提醒各國，除戰爭之外，中國大陸還有很多不同的方式來向台灣施壓，並削弱美國對台灣的支持。

報道指，在未來幾年，打擊北京這種「灰色地帶」策略，可能會是美國在維護台灣安全方面遇到的最嚴峻挑戰。

內文提及，在北京獲得能成功對台灣發動軍事行動的全部能力之前，它更有可能會用日益激進的「灰色地帶」策略來實現其戰略目標，即阻止國際社會對台灣的支持，並通過和平方式來實現統一。

提高做生意風險

報道稱，這種「灰色地帶」策略會令企業與台灣做生意的風險提高，令台灣面臨實際經濟成本。

內文指，對於中國大陸領導人來說，「灰色地帶」策略最吸引人的地方在於其靈活性，與公開的戰爭行為不同，這種策略讓北京可以選擇升級局勢，同時避免與美軍直接對抗。