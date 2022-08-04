台海危機│圍台軍演展開　日本緊張：危及兩島居民及漁民

中國因應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪台，解放軍今（4日）下午12時起在台海周邊海域進行實彈射擊。解放軍「圍台軍演」展開，內閣官房長官松野博一表示，在日本近海區設定演練區，對國民的安全造成重大影響，強烈敦促和平解決兩岸問題。



中國因應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪台作出軍事回應，解放軍按日前宣布，今（4日）中午12時起在台海周邊海域進行實彈射擊。解放軍「圍台軍演」展開，內閣官房長官松野博一表示，在日本近海區設定演練區，對國民的安全造成重大影響，強烈敦促和平解決兩岸問題。

解放軍8月4日至7日包圍台灣進行軍演。（香港01製圖）

中國解放軍在台灣周邊6個劃定區域展開軍演，根據NHK報導，與那國島是日本最西邊的島嶼，距離花蓮約111公里；波照間島是日本最南端的有人島，距離宜蘭蘇澳約200公里。與那國島距解放軍軍演劃定區域僅64公里、波照間島僅60公里，幾乎被南北包夾，波照間島西南方的近海漁船作業區，距離軍演區甚至只有30公里，讓當地漁民人心惶惶。

日本海上保安廳昨日下午就向與那國島的漁業協會發出警告，漁業協會會長嵩西茂則表示，「沒有想到中國軍隊會包圍台灣演習，感覺事態正在朝不好的地方發展。」他指出，若是情況持續惡化，可能會導致無法捕魚。

NHK電視台報道，標示出與那國島跟解放軍軍演的兩個區域之距離。（影片截圖）

今午起，解放軍東部戰區組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，在台灣北部、西南、東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

松野博一今日在記者會上表示，已向中方表明重大憂慮，並敦促兩岸和平解決問題。中國外交部發言人華春瑩則回應：「中日在有關海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」

《日本時報》（The Japan Times）報道，中國演習目的不僅僅是為了遏制台灣和美國。有專家認為，據中國軍方公佈的軍演座標，這也是對日本的一個明確警告，日本一些偏遠的西南島嶼正好夾在中方演習區之間。