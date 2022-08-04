台海軍演｜日本稱5枚彈道導彈落入其專屬經濟區　向中國抗議

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，中國解放軍決定8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開重要軍事演訓行動。日本政府8月4日表示，有5枚彈道導彈落入其專屬經濟區，向北京表達抗議。

中國外交部較早前則曾指，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。



日本放送協會（NHK）報道，據日本外務事務次官森健良表示，中國軍演時發射的彈道導彈有5枚落入日本的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone，簡稱EEZ）內，日方通過電話方式向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議。

解放軍8月4日至7日包圍台灣進行軍演。（香港01製圖）

在解放軍公布「圍台軍演」的消息後，日本內閣官房長官松野博一同日較早前在記者會上稱，已向中方表明重大憂慮，並敦促兩岸和平解決問題。

同日中國外交部發言人華春瑩回應：「中日在有關海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」她又指中方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。

圖為中國外交部發言人華春瑩2021年9月27日主持記者會。（中國外交部）

解放軍宣布在台灣周邊6個劃定區域展開軍演後，日本放送協會（NHK）報道，日本最西邊的島嶼「與那國島」距離解放軍軍演劃定區域僅64公里，日本最南端的有人島「波照間島」則距離有關區域60公里，波照間島西南方的近海漁船作業區，距離軍演區甚至只有30公里，令當地漁民感到擔心。

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