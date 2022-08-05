南非首宗與新冠疫苗有因果關係死亡病例　接種者出現罕見病症

南非醫療衛生產品管理局（Sahpra）8月4日公布，判定境內出現首宗與新冠疫苗存在因果關係的死亡病例，接種者出現罕見的吉巴氏綜合症（Guillain-Barre Syndrome，即GBS）。當地專家認為整體接種疫苗的利益仍遠大於好處。



死者曾接種強生疫苗（Johnson & Johnson's），這是當地首次發現與新冠疫苗存在因果關係的死亡個案。南非醫療衛生產品管理局行政總裁塞梅特（Tumi Semete）指，全國已有約900萬人接種了強生疫苗，這是首宗與接種相關的死亡病例。

南非傳媒Times Live報道，全國免疫安全專家委員會主席梅耶爾（Hannelie Meyer）表示，吉巴氏綜合症屬於強生疫苗的一種已知可能會在接種後出現的病症，並被列在產品資訊上。

她稱「我們（在患者身上）找到吉巴氏綜合症的證據，我們知道這是罕有但在這個案中是診斷了，其他任何事情都可能導致吉巴氏綜合症，但在這種情況下，沒有其他原因。」她又稱「這在接種後不久發生了。」

南非衞生部長法赫拉（Joe Phaahla）表示，雖然在疫苗接種後確實可能會發生不良反應事件，但大多數屬輕微且在幾天內結束，他已向醫療衛生產品管理局報告6,200宗不良反應事件，是接種疫苗人口的0.017%。