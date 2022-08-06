以色列空襲加沙地區　擊斃最少8人　包括武裝組織高層

以色列軍方8月5日空襲加沙（Gaza）地區，最少8人喪生，當中包括巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）一名指揮官，當局指今次行動是回應對方的威脅。



英國廣播公司（BBC）報道，以色列國防軍（IDF）表示，軍方空襲多個與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟有關的設施，包括加沙城內一座高樓大廈。該棟建築物被擊中後，冒出大量濃煙，巴勒斯坦衛生部門指，事件中造成8名巴勒斯坦人死亡，包括一名5歲女童兒童，以及一名PIJ指揮官賈巴里（Tayseer Jabari）及四名成員。

以色列早前在約旦河西岸地區拘捕一名PIJ高層成員後，區內緊張局勢升溫，PIJ揚言炮轟以色列中部回應。以色列在最近數天加強鄰近加沙地帶社區保安，於多條村落加設路障等，總理拉皮德（Yair Lapid）表示，不會讓恐怖組織的計劃得逞，保安部隊會向對方採取行動，消除對以色列民眾的威脅。

PIJ的總部設於敘利亞首都大馬士革（Damascus），並獲伊朗支持，該組織被視為加沙地區其中一個最強大的武裝組織，過去曾參與多宗攻擊，包括向以色列發射火箭。雙方亦曾在2019年11月爆發衝突，當時以色列擊斃一名準備發動襲擊的PIJ指揮官，而在長達5天的駁火中，造成34名巴勒斯坦人身亡，當中25名死者是武裝份子，另外有111名巴人受傷，而以色列則有63人需要接受治療。