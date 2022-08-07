台海軍演｜中國導彈落入附近水域　或提升日本加強國防民意

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣之後，中國向距離日本不到160公里的水域發射導彈以展示威懾能力，或促使日本民眾支持增強軍備，防禦強大鄰國中國。



日本政府8月4日稱，解放軍圍繞台灣附近的海域和空域展開軍事演習期間，有5枚彈道導彈落入日本專屬經濟區。日本前外務大臣和防衛大臣、自民黨眾議員河野太郎表示，「這很明確顯示，如果台灣有事，我們（日本）會受到影響」。

被問及民意是否會因此支持提高國防預算，河野太郎指出，「日本的趨勢顯然已經轉變」。

中國發射的導彈史無前例落入日本專屬經濟區，時機正值日本首相岸田文雄政府8月即將公布防衛預算要求，預料會大幅增加國防開支。

日本政府公布防衛預算後，年底將對國防政策進行全面改革，包括呼籲取得長程導彈以抵禦中國。2019年，中國已經取代朝鮮，成為日本評估的主要國家安全威脅。

自俄羅斯2月對烏克蘭發動軍事行動以來，各界對中國在台灣和日本周邊海域和空域的軍事活動愈發感到擔憂。日本擔心俄烏戰爭為中國提供武力犯台的先例，而美國可能不會直接介入阻止。