韓國80年來最嚴重暴雨7死9傷　地鐵月台電梯遭淹沒如災難電影

韓國首都圈中部地區8月8日晚出現80年來最嚴重的暴雨，截至8月9日上午6時，造成7人死亡、9人受傷，以及6人失蹤。首爾多處出現水浸、停電。從社交網站流傳的影片與照片可以看到，部分街道儼然成為「河道」。



行政安全部9日淩晨1時將暴風雨危機警報從「警戒」提升到「嚴重」級別。首爾銅雀區新大方洞（氣象廳）9日零時至淩晨4時的累積雨量達417毫米，多地累積雨量超過300毫米。

韓聯社報道，1人因房屋淹水受困死亡、1人疑似在清理倒塌樹木時觸電死亡、3人受困淹水半地下室溺水身亡、1人遭倒塌公車站壓死、1人則是被坍方邊坡的沙土掩埋死亡。

Omg?!?! It's raining in Seoul and some parts are completely flooded pic.twitter.com/VjcZux4SvP — Charlotte⁷ Vote Vmas (@youazz7) August 8, 2022

一名網友8日晚乘搭地鐵時經過梨水站，看見窗外的月台直接被泥水淹沒，目測水深到小腿，現場宛如災難電影。

???? 이수역 잠겨서 그냥 지나가... 이게 무슨 일이야.... pic.twitter.com/456hr4Tk8Z — 🎈몽싈🧸 (@dreaming_woorim) August 8, 2022

另一名網友在經過梨水站站外時，發現通往地下的扶手電梯被泥水沖淹成為瀑布，而地下鐵入口則因泥水堆積成為「黃河」。