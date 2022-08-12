愛沙尼亞及拉脫維亞退出中國中東歐合作機制　立陶宛和美國支持

撰文：房伊媚
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愛沙尼亞（Estonia）及拉脫維亞（Latvia）政府8月11日分別宣布，退出中國中東歐國家合作機制。立陶宛11日稱中國中東歐國家合作機制應被取代，而美國則對兩國的決定表示支持。

在愛沙尼亞和拉脫維亞宣布退出後，連同早前作出同樣決定的立陶宛（Lithuania）在內，波羅的海三國全數退出中國中東歐國家合作機制。這令機制的規模由17+1，縮小至14+1。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）11日在Twitter上發文稱：「早在立陶宛退出之前，中國的17+1機制已是多餘和分裂的。愛沙尼亞及拉脫維亞現在也正把門關上。14+1機制應被歐盟的27+1取代。」

美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）11日說：「我們尊重並支持愛沙尼亞及拉脫維亞不再參與（中國中東歐國家合作機制）的主權決定。」

俄衛網12日稱，帕特爾稱：「我們將繼續積極支持愛沙尼亞及拉脫維亞兩國，為令波羅的海國家成為更加穩定和繁榮的區域所作出的努力。」

機制介紹

中國中東歐國家合作機制在2012年4月26日成立，規模一度在2019年擴大至17+1。

目前中國中東歐國家合作機制的成員國有阿爾巴尼亞、波斯尼亞—黑塞哥維那、保加利亞、克羅地亞、捷克、希臘、匈牙利、北馬其頓、黑山、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、中國。

根據中國中東歐國家合作機制的網站，中國中東歐國家合作機制是中國和中東歐國家以傳統友好為底色，基於合作共贏、共謀發展的共同意願攜手打造的跨區域合作平台。網站稱，自成立以來，機制聚焦務實合作，已建立起以領導人會晤機制為引領，涵蓋經貿、文化、教育、青年、農業、旅遊、科技、衛生、智庫、地方等多領域的合作架構。

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