Salman Rushdie｜《撒旦詩篇》作者魯西迪在紐約遇襲　頸部被刺傷

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日在紐約準備出席講座時，遭一名男子衝上台襲擊，當局指他頸部受傷，而疑犯當場被制服。



美聯社報道，魯西迪12日早上11時左右在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）出席講座，主持人介紹他時，一名男子突然衝上台行兇，他之後倒在地上，而從現場圖片可見，講台上的佈景板有一片血迹。

魯西迪遇襲後，多人上台為他急救，當局派出直升機將他送院。警方指，魯西迪頸部出現懷疑被刺傷的傷口，但傷勢未明，台上的主持的頭部亦受輕傷。

《撒旦詩篇》作者魯西迪8月12日準備出席講座時遇襲，頸部被刺傷，多人即時為他進行急救。（AP）

現年75歲的魯西迪在1981年憑《午夜之子》成名，之後的作品《撒旦詩篇》更揚名世界，惟該篇作品被指褻瀆伊斯蘭神明，從1988年起遭伊朗封殺，時任最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）更下追殺令。

伊朗政府一直與有關追殺令劃清界線，惟當地的反魯西迪情緒沒有消退，在2012年，一個半官方宗教基金籌得大約330萬美元懸賞，不過魯西迪當時稱沒有證據顯示民眾對此感到興趣。