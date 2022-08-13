美國眾議院通過削減通貨膨脹法案　最大規模潔淨能源計劃

美國國會眾議院8月12日，通過總7000億美元的經濟計劃「削減通貨膨脹法案」（Inflation Reduction Act）。法案包含控制氣候變化、降低醫療成本，及增加企業稅。



在法案通過的數分鐘後，總統拜登（Joe Biden）在社交網站上發文，表示「今天是美人民的勝利」。法案早前在參議院以50對50的平手僵局後，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下贊成票通過，12日的眾議院審議亦在220對207的票數獲得通過。

圖為8月12日，美國眾議院通過降低通貨膨脹法案。（AP）

法案包括4300億美元的支出計畫，其中3700億美元將用於應對氣候變化，目的是在2030年前將溫室氣體排放量減少40%。相關支出將用於貨款，協助企業及農場綠色轉營，提高社區能源效益。

如美國家庭可獲得高達7500美元的稅收寬免購買電動汽車，或者獲得4000美元的補貼購買二手電動車。生產太陽能電池板及風力渦輪機製造商亦將獲得補貼援助。這會是美國有史以來，對潔淨能源的最大一筆投資。

另外640億美元將用於醫療保健，Medicare將獲得談判藥品價格的權力，限制自費處方價格，以降低美國人民對常用但昂貴藥物的支出。包括從2023年開始，胰島素這種糖尿病藥物每月藥費將不超過35美元。