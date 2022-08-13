30年過去追殺令仍在　《撒坦詩篇》作者魯西迪何以備受爭議

著名作家魯西迪（Salman Rushdie）在8月12日，於美國出席一個公開活動時遇襲重傷。兇手在現場被制服，警方仍正調查兇手襲擊目的，但魯西迪是一名備受爭議的作者，他的小說《撒坦詩篇》（The Satanic Verses）在伊斯蘭世界遭受廣泛批評。



魯西迪是位出生於印度的英國作家，他的三部小說，《格里茅斯》（1975）、《午夜之子》（1981）和《羞恥》（1983）均獲得了一致的好評，但他在1988年出版的《撒坦詩篇》則遭受到廣泛批評。

圖為8月12日，魯西迪被刺後，美國紐約一個演講廳外，大量警察與FBI人員到達現場。（AP）

《撒坦詩篇》中的一個主角「Mahound」（中世紀基督世界對穆罕默德的藐稱），有如伊斯蘭世界中的先知穆罕默德，背誦天使加伯列的真主話語，但卻做着唯利事圖的事。書中另一篇又寫着一名受到自稱天使的人得到啟示的農家女孩，引誘民眾一起跟她徒步前往麥加朝聖，結果在為穿越阿拉伯半島的途中全部淹死。

魯西迪曾表示此書的目的是讓人思考能否從事實與虛構分開，以挑戰包括伊斯蘭教在內的宗教。但他的作品被伊斯蘭世界視為嚴重冒犯，在1989年伊朗前最高精神領袖高美尼（Ruhollah Khomeini）下達追殺令。

魯西迪隱居在英國時一度導致英國與伊朗斷交，現在魯西迪移居美國，除繼續寫書，並定期會出席公開活動。30年過去，伊斯蘭世界對其的生命威脅依然存在。高美尼逝世後，追殺令至今未完全解除，新伊朗政府對魯西迪的追殺態度是「不支持但不會阻止」。