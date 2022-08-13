美國婦海灘玩耍　怪風捲起太陽傘刺穿胸膛　搶救無效身亡

美國發生一起驚悚事件，一名來自南卡羅萊納州的女子在前往當地的一處海灘玩耍時，因當下突然颳起一陣巨風，海灘上的遮陽傘被捲起後砸中女子，更因此插進她胸部，導致女子最終身亡。



綜合外媒體報導，美國南卡羅萊納州的一名63歲的女子珀羅（Tammy Perreault）於日前曾前往一個位在當地名叫花園城（Garden City）的海灘玩耍，未料，當時卻突然颳起一陣巨風，進而把海灘上的東西都吹倒，同時也將一個插在海灘上的陽傘給吹走。

（編按：珀羅的朋友看到傘被吹起後，已大叫請她立即彎低腰但仍無法阻止慘劇發生。目睹傘插出好友胸膛的Sherry White說，當時現場每個人說大叫「伏下來！」，但不幸的珀羅已身陷危險的火線。）

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該支被巨風吹走的陽傘狠狠插進珀羅的胸口，她當場倒地不起。在旁的路人見狀之後，趕緊報案將她送醫。然而，警消人員也在獲報後立即派員前往現場，並將受傷的珀羅送醫搶救，未料，最終仍是宣告不治。珀羅的死訊在曝光後，引發各界熱議，同時也讓許多人紛紛表達不敢置信。

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