歐洲河流乾涸　科學家：500多年來最嚴重旱災

歐洲面臨500多年來最嚴重乾旱，包括萊茵河（the Rhine）等區內多條大河流的水位加快下降，對多個產業造成損害。



《衛報》8月13日報道，法國最長的河流盧瓦爾河（the Loire）現時可以涉水而過；萊茵河（the Rhine）水位快速下降，即將不能讓船隻航行；意大利波河（the Po）的水位比正常低2米，作物嚴重受損。塞爾維亞正在疏浚多瑙河（the Danube）。

在整個歐洲，乾旱造成全歐洲的大河變成涓涓細流，為產業、貨運、能源和食品生產帶來潛在的巨大後果，狀況有如俄羅斯揮軍烏克蘭導致供應短缺和價格上漲一樣。

歐洲這個冬季和春季異常乾燥，加上創紀錄的夏季高溫和熱浪，使歐洲的重要水道乾涸，並且愈發過熱。西歐、中歐和南歐近兩個月沒有記錄到明顯的降雨，而且氣象預報近期也不會降雨。氣象學家表示，乾旱可能成為歐洲500多年來最嚴重的一次。

歐盟委員會聯合研究中心的托雷蒂（Andrea Toreti）指出，「2018年的旱災已經是500年來最嚴重的情況，但我認為今年會更糟。」

托雷蒂又說，在未來3個月裏，乾旱條件的風險很高，「如果沒有有效的緩解措施，乾旱強度和頻率將在歐洲北部和南部急劇增加。」

歐洲天氣乾燥及熱浪亦造成山火災害，法國西南部7月遭受火災襲擊，摧毀了2萬多公頃的森林，並迫使近4萬人離開家園。消防隊員已經成功阻止大火蔓延，使當局能夠在週末之前重開一段高速公路通行。