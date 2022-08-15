日本真子公主好心煩？日媒稱駙馬重考律師料肥佬　返國面臨3危機

雖然日本真子公主的丈夫小室圭已完成第3次參加紐約律師資格考試，但據說合格率極低。倘小室再度落榜，夫婦兩人會面臨簽證到期問題，必須緊急回國。日媒8月15日指，兩人返日將面對3大危機。



●經濟困難

●遇刺風險

●再遭抨擊

根據日本雜誌《星期五》（フライデー，FRIDAY），小室圭7月26日至27日第3次參加紐約州律師考試，成績10月底公布。

報道引述宮內廳記者稱，綜合各項因素考慮，這次合格的可能非常低。小室圭再度落榜便會被律師事務所解僱，屆時不但收入成問題，沒有僱主支持也很難獲綠卡。

除此之外，真子公主的母親紀子妃9月生日，而上皇后美智子10月生日，如此一來，傳媒猜測小室圭夫婦或會緊急回國。

圖為2021年，日本真子公主與丈夫小室圭在東京出席記者會。（Getty）

3大危機

報道稱，兩人移居美國前居住的公寓租金每個月要100萬日圓，如果返日，兩夫妻都沒有收入的情況下，住在哪、房租由誰負擔都會成為問題。

其次是，前首相安倍晉三7月遭暗殺，恐怕會出現模仿犯，再加上小室圭向來遭受公眾大量批評，或成為激進份子攻擊目標。

第3個危機是，如果他們回到日本，包括保安費用和房租在內特殊待遇又會被民眾批評是浪費公帑。

真子公主的創傷後遺症（PTSD）也可能因此惡化。