王毅：針對美方每次挑釁　中方都必須做出必要正當反應

據中國外交部網站消息，2022年8月15日，國務委員兼外長王毅以視像方式會見來華訪問的亞非發展中國家駐日內瓦使節。

王毅說，2017年，習近平主席專程訪問聯合國日內瓦總部並發表歷史性演講，全面闡述了構建人類命運共同體的目標和內涵，為人類文明進步和世界和平發展指出了共同努力的方向。中國已全面建成小康社會，歷史性解決了絕對貧困問題，減貧規模佔全球70%。中國提前10年實現了2030年可持續發展議程的減貧目標，開始向着實現共同富裕的目標不斷邁進。14億多中國人民實現現代化，將推動人類發展進程大步向前邁進。中國願秉持人類命運共同體理念，願同發展中國家團結協作，共同發展、共同繁榮，將我們共同居住的唯一星球建設得更加美好。

王毅表示，面對新冠疫情持續延宕、國際形勢動盪不安、冷戰思維死灰復燃，多國比任何時候都需要一個強有力的聯合國。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。要進一步提升廣大發展中國家的代表性和發言權，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具。中國在聯合國的一票過去、現在和將來都永遠屬於發展中國家，將繼續為發展中國家仗義執言。

王毅介紹了中國人權事業發展成就，表示中方願在平等和相互尊重基礎上，以開放態度，同各國開展人權交流與合作，相互借鑑，共同進步。

王毅闡述了台灣問題的歷史經緯和中方的嚴正立場，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」和發展中國家安身立命的「護身法寶」。

塞拉利昂常駐日內瓦代表格百瑞大使和萊索托常駐代表馬特加瑪大使代表使節發言，感謝中方克服疫情做出周到安排，期待同中國各部門廣泛交流，近距離觀察體驗中國發展變化。表示充分肯定中國取得的舉世矚目成就和展現的領導力，讚賞中國積極致力於促進發展進步和社會平等，願同中國延續雙邊友好關係，加強多邊協作，增進全人類福祉。

使節們表示，聯大2758號決議確立的一個中國原則是國際社會共識，也是各國同中國發展雙邊關係的政治基礎。台灣、新疆都是中國的一部分，中國的內政不容干涉，各國的內政也都不容干涉。人權問題不應被政治化，中國的正當維權舉措理應得到國際社會的堅定支持。

應中方邀請，塞拉利昂、萊索托、厄立特里亞、科特迪瓦、津巴布韋、伊拉克、岡比亞、索馬里、喀麥隆和老撾等常駐日內瓦使節代表團於近期抵華，將參訪廣東和新疆。