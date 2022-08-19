印尼總統：亞洲國家想要地區穩定和平　大國競爭真令人擔憂

彭博社8月19日發布印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的專訪內容，他稱印尼想要的是這地區穩定、和平，這樣國家才能促進經濟增長。他認為這不僅是印尼的願望，亞洲國家都想要這樣。他稱大國之間的競爭真的令人擔憂。



他在訪問中證實，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京都將參加11月在峇里（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會。

佐科維多多稱：「習近平將會來。普京總統也告訴我說他將會來。」這是印尼總統首次確認習近平及普京擬參加G20峰會。

屆時不僅是習近平自全球多國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首度出國外訪，也是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）首度同場。

這也是韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄當選後，他們首次與習近平碰面。

中國外交部沒即時回應英媒的置評請求。克里姆林宮發言人拒絕對彭博社發表評論，但另一位熟悉情況的官員告訴通訊社，普京計劃親自出席會議。

印尼總統佐科維多多2022年8月16日在位於雅加達的國會大樓發表國情咨文。（AP）

佐科維多多所指的大國議題，估計可能涉及中美及美俄。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）8月3日訪問台灣（她2日晚抵台），北京強烈不滿，以大規模軍演作反制及警告。另一方面俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，多國對俄制裁，導致包括燃料及食品價格急升，印尼亦難獨善其身，曾限制出口棕櫚油以及用過的食用油。