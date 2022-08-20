日本皇室｜真子公主嫁錯夫？傳窮到無衫換　美智子急拿老本救孫

日本皇室篠宮文仁親王長女真子公主，於去（2021）年底力排眾議，執意嫁給大學同學小室圭，婚訊一岀頓時掀起熱議，因為小室圭在日本民眾心中，早已被貼上「渣男、海王子」等標籤。如今，更傳出真子公主婚後生活拮据，而祖母美智子上皇后更見不得孫女吃苦，急欲出手相救。



沒想到，小室圭去年7月和今年2月參加紐約律師資格考試，雖然連續兩次都落榜，然而近期仍參加完第3次的考試，若是這次成績出來後仍不太樂觀，小室圭有可能會面臨事務所開除的可能性之外，簽證及收入也會成為一大問題，加上沒有公司的擔保，讓兩人取得綠卡的機率愈來愈小。

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第一個下嫁中產階級的日本公主！真子公主為愛不惜放棄皇室身分

小室圭與真子公主的婚訊一傳出，小室圭的媽媽就被爆出欠前未婚夫錢，此外，小室圭申請美國的留學簽證，甚至還是來自於向對方借的錢；隨後，更爆出小室圭於國外求學期間生活淫亂等負面醜聞，當時，日本從民間到皇室對於小室圭的好感度，都可以用急速下降來形容。

不過，真子公主對於小室圭的一片癡心，卻不曾動搖，甚至為了嫁給「平民」小室圭，真子公主不惜放棄皇室身份，婚後即卸下皇室身分並改名「小室真子」，隨著丈夫小室圭移居美國。

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小室圭遭爆私生活淫亂、財務危機！真子公主婚後生活疑入不敷出

小室圭多次被爆出財務危機與私生活淫亂等負面消息，而真子公主婚後能否適應「鳳凰變麻雀」的生活，都成為日本民眾普遍不看好這樁婚事的理由。根據日媒報導，小室圭目前於紐約擔任法務助理，年薪雖達日幣600萬，但，光是真子公主與小室圭婚後所入住的公寓，月租就高達日幣40萬！

除了月租費用入不敷出外，小室圭每月的孝親費與固定家庭支出加總起來，令日媒粗估小室圭與真子公主的婚後生活，經濟狀況或許早已陷入赤字。

日媒《女性自身》更爆料，真子公主婚後幾乎「無衣可換」，甚至連訪問甘迺迪家族時，身上穿著的竟也是平日出入大賣場時，最常穿的軍綠色大衣，一反尚未出嫁前，每每於鏡頭前的容光煥發。

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唯一力挺真子公主婚事的皇室成員！87歲美智子上皇后欲拿出「63年老本」救愛孫

日本宮內廳更傳出，真子公主的祖母美智子上皇后，十分擔憂遠在美國的真子公主，甚至有意以「生前贈與」的形式，將遺產贈與真子公主資助愛孫。日媒分析，高齡87歲的美智子上皇后，早在30多年前，就已將出嫁時的嫁妝與相關資產全數委託管理，且金額相當龐大。

此外，當年真子公主父親秋篠宮文仁親王十分反對真子公主與小室圭交往，也是美智子上皇后出面相助，並指示要資助小室圭。真子公主出嫁前一天，美智子上皇后更上前擁抱真子公主許久，足見真子公主與美智子上皇后的祖孫情誼之深厚，如今，愛孫真子公主傳出婚後生活拮据，美智子上皇后又怎可能坐視不理？為了幫助真子公主，想必美智子上皇后就算得拿出63年老本，也是在所不惜。

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