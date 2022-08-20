索馬里青年黨認襲摩加迪沙酒店至少12死

索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu）一酒店遭槍手襲擊，至少12人死亡。與基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達或蓋達組織）有聯繫的索馬里青年黨（Al-Shabaab）承認發動襲擊。



事發在當地時間8月19日傍晚，襲擊者先在名為Hayat Hotel的酒店外引爆兩個汽車炸彈，然後入內開槍，控制酒店。

名為阿卜迪卡迪爾（Mohamed Abdikadir）的保安官員稱，數十名被困的平民（包括兒童）已獲救。

英媒引述僅以穆罕默德（Mohammed）自稱的情報人員稱，迄今案中12人死亡，當中大部份是平民。他稱行動差不多來到尾聲，但仍在持續。

法媒引述目擊者稱，當政府軍試圖從武裝分子手中奪回酒店的控制權時，晚上不時傳出爆炸聲。目擊者稱酒店一大部份在戰鬥中被毀。

#UPDATE: The unsung heroes of Somali Police Special Unit have rescued many people from #Hayat Hotel in #Mogadishu as the security forces are dealing with terrorist incident. #Somalia pic.twitter.com/MDCG4j5EuC — SONNA (@SONNALIVE) August 19, 2022

Hayat Hotel是當地政界人物及其他政府官員經常光顧的酒店。一名特約記者Hussein Mohamed向半島電視台稱，槍手已挾持數名政界人士，但沒說出他們的名字。

監察網絡極端主義和恐怖分子的國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）翻譯出的訊息題示，青年黨已就事件認責。

這是索馬里總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）5月當選以來第一宗襲擊。他曾承諾消滅青年黨。是次襲擊就是發生在政府軍加緊對青年黨採取行動之際。

青年黨曾稱要推翻馬哈茂德政權。這恐怖組織10多年來一直致力推翻索馬里政府。它希望建立一個穆斯林原教旨主義國家。組織2011年被一支非洲聯盟部隊趕出首都，但它仍控制着大片鄉郊地方。