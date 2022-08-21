英國鐵路工人罷工　最大貨櫃碼頭近2000員工加入行列

英國鐵路工人在8月20日發起工業行動，要求改善薪酬待遇後，當地最大的貨櫃碼頭、和記港口旗下的菲力斯杜港（Felixstowe）會有大約2000名工人參與為期八天的罷工。



美聯社報道，菲力斯杜港工會Unite批評，營運貨櫃碼頭的母公司長和沒有為員工支付合理的薪金，而是以利潤為優先，因此決定從21日開始一連八天罷工，屆時碼頭內的吊臂司機及機械操作員不會工作。

菲力斯杜港位於英格蘭東部薩福克郡（Suffolk），每年有2000艘貨輪停泊，處理大約400萬個貨櫃，佔全國的吞吐量接近一半。管理部門稱對Unite的決定感到失望，指對方沒有提出解決問題的具建設方案。而受到罷工影響，貨輪可能被迫改道到英國或歐洲其他港口。

除了菲力斯杜港，當地鐵路工人在一週內第三度罷工，20日只有大約五分一列車班次維持運作，部分地區更完全停止服務，令各地球迷及遊客的出門計劃大受打擊。另外倫敦地鐵職工亦在19日罷工。

英國鐵路工人從6月起多次發起工業行動，要求提升工資和職場環境，再加上郵政、電訊業及律師等公、私營職工在8月底相繼罷工，希望政府正視民眾生活成本上漲問題。