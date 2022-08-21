柬埔寨詐騙｜中美日益關注　柬埔寨受壓趕緊出手救外國受害者？

柬埔寨詐騙案愈揭愈有，多名台港民眾被高薪職位誘騙到當地工作，引起北京和華府注意。柬埔寨政府也嚴陣以待，出手營救外國受害者。



北京的國台辦在8月19日舉行的例行記者會上表示，在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。中國駐柬埔寨大使館20日晚也向台灣同胞發信，呼籲他們有困難請找中國大使館求助，可見柬埔寨詐騙案已引發中方關注。

台灣受害者人數愈來愈多，對於有沒有循共同打擊的機制請求北京協助，台灣的大陸委員會副主委邱垂正18日回應記者提問時僅稱，兩岸自2009年簽屬「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」至今，雙方治安機關持續透過協議管道合作打擊犯罪。他指，台灣治安機關會秉持對等尊嚴原則，透過協議管道和陸方展開合作，以維護兩岸民眾權益。

在爆出連串柬埔寨詐騙案的消息之前，美國國務院7月份發表的《2022年人口販運報告》，已將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單。華府在報告中的柬埔寨部分稱，根據非政府組織指控，警察與其他官員「合謀」，讓西哈努克市（Sihanouk，又稱西港）等地的這些網絡詐騙運作存在；基層警察通風報信，以換取金錢或性服務賄賂，導致針對色情相關人口販運集團的執法行動失敗。

雖然美媒甚少報道柬埔寨詐騙案消息，但《華盛頓郵報》19日亦有轉載美聯社關於柬埔寨跨部會會議、講述當局正全力營救在當地的人口販賣受害者的報道，可見美國開始注意此事。

面對中美日益關注事件，柬埔寨看來不得不高調出手營救受害者。柬埔寨內政大臣薩肯（Sar Kheng）表示，當局正在全國範圍內，查找除了大使館職員外、所有住在柬埔寨的外國人。警方在18日出動前往有外國人居住或工作的酒店、租住物業和賭場，成功救出一些受害者，並拘捕部分涉嫌組織人口販賣的疑犯。