飾演EVA冬月耕造　聲優清川元夢逝世　庵野：沒想到成永別

日本著名聲優清川元夢在8月17日因肺炎病逝，享年87歲。他曾是監督庵野秀明的尊敬對象，也曾參加過庵野多套作品配音演出，包括《新世紀福音戰士》的角色冬月耕造。



8月22日清川元夢所屬的東京俳優生活協同組合公布，清川在17日因肺炎逝世，享年87歲。著名配音角色包括《新世紀福音戰士》的角色冬月耕造、《冒險少女娜汀亞》的加歌魯、原祖《機動戰士高達》主角阿寶的父親緹姆。

清川在1935年出生，在畢業後加入劇團演出舞台劇，為了多賺薪水開始配音工作，因其獨特和出色的演出獲得賞識，活躍在特撮和動畫界，亦因此與當年新星監督的庵野秀明認識，多次飾演庵野作品的角色配音。清川早期集中配音反派角色，但其後轉向飾演正派角色。

圖為《新世紀福音戰士》新劇場版終及《冒險少女娜汀亞》的海報，清川元夢有在這兩套作品中擔任角色配音。

冬月耕造（後方）是清川配音中最為知名的角色之一。（新世紀福音戰士劇照）

不過據清川自己所稱，其實自己並不喜歡漫畫，甚至明言「非常討厭漫畫」，會在工作休息室指責看漫畫的人偷懶的人。但有趣的是自己卻愈來愈多為動漫畫角色配音，成為了他偶爾感到苦惱的事。

庵野對清川離逝惋惜

庵野對清川逝世的消息感到惋惜，其透過動畫公司Khara在Twitter上表示，他在學生時代已對清川十分尊敬。

「某次在新宿偶遇時，他對我說笑着『你快點把EVA做完啊，再不做完我就要離開了』。結果在新EVA的第二次追加錄音完成後，他說道『真好還能趕得及』，笑着離開。我向他以最大敬禮送他離開錄音室，沒想到成為今生永別。」