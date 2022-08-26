普京增兵所為何事　俄羅斯招募13萬人入伍目的竟是？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在8月25日簽署法令，要求增加國家軍隊人數，招募共137,000新兵，但未有說明是志願還是擴大義務徵兵。包括俄媒在內的外國媒體都有進行討論。



俄羅斯衛星通訊社25日報道，普京25日簽署命令，將俄武裝力量編制增加13.7萬人，俄軍總人數將達到1,150,628人。

俄羅斯法律訊息官方網站的文件顯示，在2017年11月17日生效的總統令中規定，俄武裝力量在役人數為1,902,758人，其中1,013,628人為軍人。而在新的命令中，俄武裝力量在役人數為2,039,758人，其中1,150,628人為軍人。該命令將於2023年1月1日生效。

在俄羅斯的國家體系中，俄羅斯聯邦武裝力量的最高指揮官為俄羅斯聯邦總統。俄羅斯聯邦武裝力量除了軍隊，還有內衛部隊、邊防軍、鐵道兵、通訊部隊等。

時值俄羅斯入侵烏克蘭半週年，俄羅斯招募新兵被指是要彌補戰場上的大量損失。

路透社將俄擴軍與俄烏戰爭直接拉上關係，稱自開戰以來俄軍折損情況嚴重。有些分析亦提出，俄羅斯是意識到前往烏克蘭參戰的志願者不足以彌補傷亡者數量，因此需要召募更多的新兵。而當然，俄羅斯入侵烏克蘭已半年，俄羅斯招募新兵也被指是要彌補戰場上的大量損失。然而這或非重點所在。

圖為4月10日，在烏克蘭南部市城馬里烏波爾的俄軍。（AP）

俄軍實力

俄羅斯被認為在開戰時有90萬人的軍隊，200萬的預備軍人，由於俄羅斯僅發動「特別軍事行動」，未真正進入戰爭狀態，目前被送往烏克蘭戰場上的人員有限。

在戰事最激烈的最初，俄軍被指損失慘重。俄軍強攻基輔遭遇挫折，在攻打頓巴斯地區及其南部區域時遇上頑強抵強，導致大量死傷。俄羅斯已多月未有對外公布更新的死傷數字，有估計俄軍陣亡人數超過1.5至2萬，死傷者總計7至8萬人，超越前蘇聯當年入侵阿富汗10年的總和。

俄羅斯有徵兵制，所有18至27歲的男性均可被徵召入伍，不過實行上很多人可以各種方法豁免或縮短服役年期至一年。俄羅斯否認向烏克蘭派遣徵召的士兵，稱前往烏克蘭作戰的均是志願兵。有報道指送往烏克蘭的士兵還包括了囚犯，及受到高薪吸引的志願者及僱佣兵。據俄羅斯法律，應徵入伍的人須接受四個月的訓練才能前往參戰。

烏克蘭：2022年5月1日，一名俄軍士兵在扎波羅熱核電站範圍內戒備。（AP）

俄羅斯《真理報》25日引述俄軍事專家舒里金（Vladislav Shurygin）評論兩國交戰時官方戰鬥損失報告中內容的分別。他稱，倘從公開來源獲取平均數據，那麼在烏克蘭進行為期六個月的特別行動中，俄羅斯軍隊和兩個頓涅茨克和盧甘斯克的民兵的死亡總數約為1.1萬人。