史諾比再次上太空　穿太空服坐上阿提米絲1號　29日出發

美國太空總署（NASA）的阿提米絲1號（Artemis I）即將在8月29日發射升空，執行月球往返任務。這次的任務有一名很特殊的乘客，它不是太空人，而是人人都認識的——史諾比（Snoopy）。沒錯，史諾比將擔任這次的發射主角，前往太空。



史諾比將穿上太空服，戴着各種感應和探測裝置，坐在火箭發射升空。這不是什麼動畫或玩笑，這是NASA阿提米絲1號飛船計劃。實驗計劃的主要任務是監察人類飛往月球的生體數據，包括加速力、振動、接受輻射量等等，一個穿着太空服的史諾比公仔將擔任掛載這些檢測儀器的工作。

圖為7月20日，已完成和準備好的阿提米絲1號火箭與太空船開放日。太空船預定在8月29日升空。（AP）

事實史諾比上太空不是今天才發生的事，早在1960年代美蘇太空競賽期間，花生漫畫的作者舒爾茲（Charles Schulz）就協助過政府，創作史諾比的太空漫畫吸引美國大眾對太空的興趣。而當時太空員頭戴的通訊帽連黑色耳罩，因為相似史諾比大耳朵，而被匿稱為「史諾比帽」（Snoopy Cap）

阿波羅10號的飛行任務，更與史諾比進一步扯上關係。阿波羅10號使用的登月艇，就取名史諾比，駕駛艙則取名花生漫畫的男主角，查理布朗。不過阿波羅10號未有真正登月，但實驗數據為阿波羅11號正式登月舖平了道路。

今天NASA會為其傑出的員工頒發獎章，獎章名字就是史諾比銀獎（Silver Snoopy Award）。據NASA介紹，每年僅有1%的員工會獲得史諾比獎，而這也是在NASA公作的榮譽之一。

圖為1969年，阿波羅10號出發時，太空人們接受史諾比的祝福。（NASA）

這次，史諾比將再次飛往太空，協助科學家收集各項數據，為2024年載人飛行作準備。史諾比穿上的是定制公仔大小的壓力服，材質與乘員穿上的壓力服材質相同。不過為讓其感受「無重力狀態」，史諾比會被繫上繩子，綁在兩名已預備好的太空假人身上。

如果一切順利，阿提米絲1號的獵戶座太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷6星期、210萬公里旅程後，於10月10日重返地球。

NASA希望再次借史諾比，讓全球的年輕人對太空任務注意並產生好奇心。