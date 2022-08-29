「普京智囊」女兒遇襲死亡　俄羅斯再指另一烏克蘭人涉案

俄羅斯莫斯科州8月21日凌晨發生汽車爆炸案，造成俄羅斯女記者杜金娜（Darya Dugina）死亡。俄方指控是烏克蘭情報部門策劃事件，並指兇手是烏克蘭女公民沃夫克（Natalya Vovk），至8月29日，莫斯科再指控有另一名烏克蘭公民涉事，協助沃夫克犯案。



案中死者杜金娜是俄羅斯知名社會學家杜金（Alexander Dugin）的女兒，杜金被西方傳媒稱為「普京的智囊」。

↓死者杜金娜的照片↓

俄羅斯聯邦安全局如今指控，44歲烏克蘭公民齊加年科（Bogdan Tsyganenko）參與了此案的事前準備工作，向案中主要疑犯沃夫克提供偽造的車牌和身份證明文件，並幫助她組裝爆炸裝置。

俄方又指，齊加年科在7月30日經愛沙尼亞（Estonia）入境俄羅斯，之後在案件發生前一天離境。

烏克蘭政府一直否認與此案有關，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）8月21日在電視轉播的講話時說：「烏克蘭與此事完全無關，因為我們不是俄羅斯這樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家。」