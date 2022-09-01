戈爾巴喬夫逝世｜喪禮9月3日舉行　克里姆林宮未決定會否舉行國葬

前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）8月30日因病離世，終年91歲，俄羅斯傳媒報道，他的喪禮會於9月3日舉行，但目前未知克里姆林宮智否為他舉行國葬。



《衛報》報道，俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述戈爾巴喬夫的女兒伊琳娜（Irina Virganskaya-Gorbacheva）指，他的喪禮會於9月3日在莫斯科工會大廈的圓柱大廳舉行，該場所亦是前蘇聯領袖史太林1953年離世後，公眾瞻仰其遺體的地方。

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戈爾巴喬夫基金會發言人波利亞科夫（Vladimir Polyakov）則向塔斯社稱，戈爾巴喬夫的遺體會在莫斯科的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery）下葬。他的家庭消息人士較早時透露，戈爾巴喬夫會安葬於1999年離世的妻子賴莎（Raisa）旁邊。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，當局與在31日決定是否為戈爾巴喬夫舉行國葬，亦未肯定總統普京（Vladimir Putin）會否出席。