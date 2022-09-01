美國限制Nvidia向中俄銷售最高級AI晶片　包括香港

美媒8月31日引述美國半導體企業輝達（Nvidia，又譯英偉達）報道，美國官員限制這間公司向中國和俄羅斯出口2種用於人工智能工作系統的最高級運算晶片，香港也包括在內。其競爭對手AMD（Advanced Micro Devices，又譯超威，超微）也透露收到類似要求。



輝達

根據美國證券交易委員會（SEC）網站，輝達在聲明中稱，華府26日通知輝達已實施一項立即生效的新要求，根據美國最近公布的出口規定，公司未來要獲得出口許可，才能向中國（包括香港）和俄羅斯銷售高性能的圖像處理器（GPU），A100和H100晶片受影響。

消息傳出數小時后，輝達盤後股價下跌6.6%。輝達稱，他們第3財季預定向中國銷售價值4億美元的受影響晶片，如中國企業決定不向輝達購買替代產品，輝達恐損失這筆收益。

輝達表示計劃申請豁免，但不保證美國官員會批准。

AMD

儘管輝達的競爭對手AMD盤後股價也應聲下跌3.7%，但這間公司不認為新規會對業務帶來實質影響。

AMD告訴英媒，新要求不准公司把旗下MI250人工智能晶片出口到中國，但相信MI100晶片不受影響。

報道指，在台海緊張局勢加劇之際，此舉顯示美國加強力度打擊中國技術能力，倘若失去包括輝達和AMD在內企業的晶片，中國機構將不能具成本效益地執行用於圖像和語音辨識等任務的高級運算。