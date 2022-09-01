5千海豚遇害屍體沖上岸　專家心痛：俄烏戰爭「這件事」逼瘋牠們

俄烏戰爭已經邁入第七個月，對烏克蘭當地損害不小，不僅人民依然身處水深火熱之中，就連動物也無法倖免於難。



烏克蘭科學家發現俄烏戰爭爆發以來，已經有超過5000隻海豚死亡，屍體被沖上岸，殺死牠們的元兇並非砲彈或魚雷，而是「俄軍使用的聲納」。

烏克蘭近海地區近月出現大量海豚屍體：（按圖了解）

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綜合外媒報道，烏克蘭科學家魯賽夫（Ivan Rusev）於俄烏戰爭爆發期間，不斷在黑海附近巡視並觀察當地的動物生態，他長年在烏克蘭西南部比撒拉比亞的圖茲利河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park, Bessarabia）擔任研究主任，發現黑海沿岸有不少海豚屍體出現。

魯賽夫表示，他每天早上都會巡視沙灘上有沒有反戰車地雷，也會觀察是否有海豚屍體被沖上岸，「2021年時，長達44公里的海岸線只有3隻海豚屍體被沖上岸，如今卻已經爆增到35隻之多」。魯賽夫將他對鯨豚的觀察貼上個人Facebook，引發不少網友迴響，也受到動保團體的關注。

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魯賽夫說，自從2022年初俄烏戰爭開打後，已經有大量鯨豚因此死亡，估計自從戰爭爆發以來已經有超過5000隻海豚遇害，他與團隊推測造成鯨豚大量死亡的一個主因是俄國軍艦所使用的聲納。魯賽夫指出，戰艦與潛艇的軍用聲納會干擾海豚聽力系統，牠們就有如一夕之間「失明又失聰」，無法確定方向更無法覓食，最終導致海豚精神衰弱、免疫力下降染病死亡。

魯賽夫表示，他們在沿岸發現的海豚屍體並沒有任何漁網纏繞或是其他外力造成的傷口痕跡，這便是進一步證實海豚的死因可能就是由軍艦的聲納所導致的。對此，俄國卻反擊表示黑海鯨豚大量死亡的原因可能是麻疹病毒，並未提到軍艦聲納對海洋生物造成的影響。

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