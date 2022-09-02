G7財長同意對俄羅斯油價設定上限

因應俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，西方國家已推出數輪制裁。七國集團財長9月2日同意對俄羅斯石油出口實施價格上限機制，以減少俄羅斯就對烏戰爭募資的能力，並在能源價格飆升的情況加強保護消費者。



G7財長聯合聲明中表示，他們承認，對於歐盟而言，需要27個國家集團之間的一致意見才能實行。

他們在聲明中指出，他們的目標是使實行價格上限與歐盟第六個制裁方案中相關措施的時間表保持一致。

七國集團是在6月首次同意探討禁止俄羅斯石油以超過一定價格出口。

G7財長宣布有關決定前，俄羅斯警告稱將停止向那些對俄設置價格上限的國家出售石油，並稱實施限制將導致全球石油市場嚴重不穩。

▼英國天空新聞一名記者科恩（Tamara Cohen）9月2日在其Twitter賬戶獨家報道稱，七國集團（G7）財長已同意對俄羅斯石油設定價格上限。

Exclusive:



G7 finance ministers have agreed a price cap for Russian oil, in a virtual meeting this lunchtime, @skynews can confirm.



Chancellor Nadhim Zahawi has said: “We will curtail Putin’s capacity to fund his war from oil exports… — Tamara Cohen (@tamcohen) September 2, 2022

G7同日發聲明稱，七國集團尋求在對俄油設置上限方面，建立一個「廣泛的聯盟」。

科恩在推文中引述英國財政大臣財相查學禮（Nadhim Zahawi）稱，這將限制俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通過石油出口獲得資金的能力。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月2日引述能源分析師稱，對提案的完整性持高度懷疑態度，分析師並警告稱，如果中國和印度等主要石油消費國不參與，這政策可能會適得其反。

G7成員國包括美國、加拿大、法國、德國、意大利、英國及日本。