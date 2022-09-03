特朗普再競選美國總統？ 女婿庫什納「這麼說」
撰文：許懿安
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）的女婿兼曾任白宮高級顧問的庫什納（Jared Kushner）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時透露，其岳父正考慮出戰2024年美國大選。
庫什納接受訪問，是為宣傳他8月出版的自傳Breaking History。在這個9月2日播出的訪問中，他稱：「我知他顯然在考慮這件事，」他並補充道：「我（對他）說，你知道，這很棘手。」
當庫什納被問及特朗普何時可能做出決定，他說沒人能替特朗普回答。
庫什納也被要求證實特朗普不排除再度競選美國總統，他說：「特朗很難排除任何可能性，他是很有彈性的人」。
他接受訪問時，對於2020年大選的合法性表現謹慎，沒提到選舉「被竊取」的說法，但提出公眾對投票的信任的擔憂。
他說，當年大選是「非常草率的選舉」（very sloppy election）而且民主黨以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）作為「偽裝」，贏得大選。
惟特朗普時期的美國土安全部稱，這是「美國史上最安全的一次選舉」。
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傳聞特朗普會再競逐白宮寶座已不是一天兩天的事，那麼庫什納呢？他在訪問中強烈暗示，將不會回到昔日崗位。他說自己「真的很享受特在私營部門」。
庫什納是特朗普的女婿，2009年與特朗普千金伊萬卡（Ivanka Trump）結婚，效力特朗普的商業王國，也隨岳父進入白宮，成為他的幕僚。
佛羅里達州法院9月2日公開FBI在海湖莊園搜獲的文件清單，從帶走的33箱文件清單，發現超過100份被分類為機密文件，包括31份純最高機密的絕密文件。特朗普可能因此面對法律挑戰，為他可能宣布參選的計劃蒙上陰影。