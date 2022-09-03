特朗普再競選美國總統？ 女婿庫什納「這麼說」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）的女婿兼曾任白宮高級顧問的庫什納（Jared Kushner）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時透露，其岳父正考慮出戰2024年美國大選。



庫什納接受訪問，是為宣傳他8月出版的自傳Breaking History。在這個9月2日播出的訪問中，他稱：「我知他顯然在考慮這件事，」他並補充道：「我（對他）說，你知道，這很棘手。」

當庫什納被問及特朗普何時可能做出決定，他說沒人能替特朗普回答。

庫什納也被要求證實特朗普不排除再度競選美國總統，他說：「特朗很難排除任何可能性，他是很有彈性的人」。

2019年12月11日，特朗普總統將他在白宮用來簽署打擊反猶太主義行政命令的鋼筆遞給白宮高級顧問庫什納。庫什納已於近期參與美中貿易談判。（AP）

他接受訪問時，對於2020年大選的合法性表現謹慎，沒提到選舉「被竊取」的說法，但提出公眾對投票的信任的擔憂。

他說，當年大選是「非常草率的選舉」（very sloppy election）而且民主黨以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）作為「偽裝」，贏得大選。

惟特朗普時期的美國土安全部稱，這是「美國史上最安全的一次選舉」。

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傳聞特朗普會再競逐白宮寶座已不是一天兩天的事，那麼庫什納呢？他在訪問中強烈暗示，將不會回到昔日崗位。他說自己「真的很享受特在私營部門」。

庫什納是特朗普的女婿，2009年與特朗普千金伊萬卡（Ivanka Trump）結婚，效力特朗普的商業王國，也隨岳父進入白宮，成為他的幕僚。

佛羅里達州法院9月2日公開FBI在海湖莊園搜獲的文件清單，從帶走的33箱文件清單，發現超過100份被分類為機密文件，包括31份純最高機密的絕密文件。特朗普可能因此面對法律挑戰，為他可能宣布參選的計劃蒙上陰影。