印度男殺6保安終被捕　供稱：不喜歡看到人在工作時睡覺

撰文：洪怡霖
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印度中央邦（Madhya Pradesh）薩格爾（Sagar）發生3宗謀殺案後，一名19歲男子9月2日被警方逮捕。

根據當地傳媒，嫌疑人名為Shivprasad Dhruve，8月28日至9月1日已殺害3人，受害者均為保安人員。

疑犯9月1日晚在博帕爾殺死一名駐守大理石倉庫的警衛後，警方2日上午3時30分左右在一個巴士站拘捕他。

嫌疑人接受警方盤問時一直微笑並稱，他不喜歡見到人們在工作時睡覺。疑犯承認自己還在包括博帕爾（Bhopal）在內地區殺死另外3人。

▼Shivprasad Dhruve犯案過程被閉路電視拍下▼

已知受害人及遇害時間

8月28日：盧迪（Kalyan Lodhi）

8月29日：杜貝（Shambhu Saran Dubey）

8月31日：Mangal Ahirwar

9月1日晚：維爾馬（Sonu Verma）

根據警方說法，他8月28日上午1時左右見到57歲的盧迪在睡覺，便用在工廠裏找到的錘子砸他的頭並拿走盧迪的手提電話。同日晚上，他又在軍營地區毆打一間酒店的保安。

疑犯在第2天、29日下午1時30分左右見到60歲的杜貝在睡覺。他用石頭砸杜貝的頭後，留低盧迪的手機並拿走杜貝的電話。

他31日殺死Mangal Ahirwar，警方懸紅3萬通緝他後，Dhruve離開博帕爾。他在博帕爾街頭徘徊時見到維爾馬在睡覺，於是又拿起一塊大理石砸向對方的頭。

薩格爾一間陳列室的保安薩胡（Hallu Sahu）回憶稱，自己8月30日晚2度見到Dhruve，他當時躺在床上，Dhruve問他拿了一枝香煙，兩人交談起來。

薩胡稱，Dhruve說話很正常，又表示「我討厭那些在夜晚睡覺的人」。薩胡說：「因為那天晚上我沒有睡覺，我還在生。」

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