英國首相甫上任多提早大選　卓慧詩能夠「忍手」？

英國外相卓慧思（Liz Truss）與前財相辛偉誠（Rishi Sunak）競逐保守黨黨魁、英國首相之位，結果會在9月5日公布。勝選之人將成為6年來第3位並非透過廣泛選民投票支持下拜相的人，究竟他或她會否通過大選鞏固自己的地位？



保守黨「黨員普選」的投票在9月2日截止，到9月5日正式公布人選。卓慧思現時在黨員支持度更勝辛偉誠，相信大有機會拜相。先例顯示，現任首相約翰遜（Boris Johnson）和前首相文翠珊（Theresa May）上任後，都有提前大選鞏固自己地位。

英國首相想提請解散國會舉行大選的話，需要根據2011年訂立的《定期國會法案》（Fixed-term Parliament Act，簡稱FTPA），法案列明英女王在3種情形下可以拒絕首相有關要求。不過，英國2020年底已宣布廢止這項法案，因此新首相是否通過大選鞏固地位，將取決於勝選之人自己的意願。

在競逐保守黨黨魁期間，卓慧思與辛偉誠就可能提前舉行大選給出不同答案。辛偉誠之前曾迴避這個問題，稱新任首相的優先事項，應是應對經濟挑戰。

卓慧思則一直堅決排除提前大選的可能性。她曾保證若自己勝選，不會在2024年之前舉行大選，並在一場競選辯論中，對有關提前大選的提問回答稱「不會」。