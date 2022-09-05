驚險一刻：烏克蘭武器展覽發生意外　兒童把玩火箭榴彈炮走火5傷

烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv，又稱車尼哥夫）9月3日一個在歷史中心舉行的展覽出事，當中武器展場發生意外，疑有兒童把玩展品之一的火箭榴彈炮，但它走火，導致4名兒童受傷，他們年齡介乎2至12歲之間；其中一名2歲兒童情況嚴重。



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事發在當地時間下午約1時30分。烏克蘭國家公共廣播公司（Suspilne）疑在進行訪問時拍下爆炸發生的一刻。當時一名女子面向鏡頭說話，現場爆出一聲巨響後，她下意識畏縮並閉上眼睛。過後她睜開眼睛呆了一下，之後嚇得用手掩嘴，繼而跑開。

從影片可見，現場人士包括兒童隨之陷入恐慌，四散奔逃。

據Suspilne稱，一名10歲男孩手持火箭榴彈炮並扣動扳機，導致它開火。肇事男童登時嚇呆。現時他、他的母親和12歲的弟弟正在創傷中心接受醫生治療。

An explosion occurred at one of the “Russian equipment viewings” in Ukraine. 8 people were injured 4 adults and 4 children. pic.twitter.com/rFykjSb0Ot — ayden (@squatsons) September 3, 2022

截至9月3日下午5時27分，案中受傷人數增至5人。