泰國延長旅客逗留期限　一文看中國大陸及港澳台逗留期限

泰國旅遊局（TAT）8月31日表示，新冠肺炎情况管理中心（CCSA）已批准TAT的提議，把國外旅客逗留泰國的期限延長。



這項簽證新制2022年10月1日至2023年3月31日生效。在這段時間內，根據旅遊簽證豁免計劃進入泰國的旅客，在泰國的逗留時間從30天延長至45天。

這些旅客來自安道爾、澳洲、奧地利、巴林、比利時、汶萊、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、印尼、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、科威特、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾代夫、毛里求斯、摩納哥、荷蘭、新西蘭、挪威、阿曼、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、聖馬力諾、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、阿聯酋、英國、烏克蘭和美國。

以落地簽證（VOA）入境的國家或地區民眾，每次入境的逗留時間由15日延長至30天。

這些旅客來自中國大陸、台灣、不丹、保加利亞、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟、格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥、瑙魯、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦和瓦努阿圖。

根據雙邊協議入境的國家旅客則分3種。香港、澳門、老撾、蒙古、越南和俄羅斯等國家或地區，每次入境的逗留時間為30天。

柬埔寨和緬甸入境逗留時間只有14天，韓國、巴西、阿根廷及秘魯和智利則能逗留90天。