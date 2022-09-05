英國保守黨黨魁選舉｜卓慧思勝算高　贏家明天正式入主唐寧街

英國外相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）與前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）的英國首相寶座之爭9月5日有結果。無論是誰勝出，這位英國新首相6日都將與現任首相約翰遜（Boris Johnson）一同前往巴爾莫勒爾堡（Balmoral）。



英國保守黨黨魁選舉時間表

9月2日：投票結束

9月5日：公布結果

9月6日：前往巴爾莫勒爾堡見女王

保守黨黨魁選舉的結果將在5日下午12時30分（香港時間下午7時30分）出爐，這天還是英國會休會後重開的日子。

約翰遜6日會與這位獲勝者一起前往蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡，前者向女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）遞交辭呈。英女王以往都會在白金漢宮（Buckingham Palace）歡迎新首相，不過今次她一改傳統在巴爾莫勒爾堡公布任命。

根據政府研究所（The Institute for Government）解釋，將卸任的首相離開後，即將上任的首相抵達與女王見面並行吻手禮，女王會正式要求新首相組建政府。新首相獲任命後，直線前往唐寧街10號。

卓慧思：圖為2022年7月15日，英國外交大臣卓慧思在倫敦出席保守黨黨魁候選人的電視辯論。（AP）

46歲的卓慧思畢業於牛津大學哲學、政治和經濟學系。進入政界前在蜆殼公司（Shell）及電訊公司Cable & Wireless任職會計，然後又進入智庫Reform擔任副主任。

她2010年在西南諾福克選區中勝選，進入議會。後來經歷初級教育部長、環境部長、大法官、財政部首席秘書、國際貿易部長、平等部長及現在的外交大臣。

卓慧思在成為外相後，她把英國置於支持烏克蘭的對抗俄羅斯的最前線。同時在她的斡旋下，讓伊朗扣押的兩名公民，Nazanin Zaghari-Ratcliffe及Anoosheh Ashoori獲釋。

她被戲稱為「人肉手榴彈」（Human hand grenade）有雙重意義，一是她能果斷打破一切障礙讓事情得意解決；二是她可能會搞垮事件製造混亂，需要別人執拾爛攤子。

卓慧思批評辛偉誠把英國稅收推高到70年來最高水平，並承諾將降低國家保險費用。卓慧思承諾將延續約翰遜（Boris Johnson）的經濟升級政策，但以低稅收為基礎。

圖為4月5日，英國外相卓慧思前往波蘭，在記者會上發言。（AP）

她不僅支持盧旺達安置計劃，還被指會擴大到土耳其安置非法移民。卓慧思反對繼續推進跨性別者的認同政策。在環境方面，卓慧思承諾致力讓政府在2050年實現零排放目標，但將暫停徵收綠色能源稅。

42歲的辛偉誠畢業於牛津大學哲學、政治和經濟學系，並於斯坦福大學取得MBA。他進入政界前在高盛投資銀行任職分析師，同時是對沖基金，兒童投資基金管理公司（Children’s Investment Fund Management）的合夥人。

辛偉誠2015年在里士滿選區中勝選並進入議會，後來經歷地方政府副部長、財政部首席秘書、並於2020年擔任財政大臣。

英國受疫情影響封城期間，辛偉誠推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保就業，贏得掌聲。但在一次被問及通脹對生活影響時，以不正確比喻指他理解麵包價格上漲的問題，稱他「一家有不同種類的麵包」，被質疑不知人間疾苦。

英國保守黨：圖為2022年8月31日，英國外交大臣卓慧思（右）與前財相辛偉誠（左）在倫敦出席拉票活動，為保守黨黨魁選舉做準備。（AP）

辛偉誠承諾回歸傳統的保守經濟價值觀，這一立場被視為保守黨財務審慎，或回歸「緊縮經濟學」。與卓慧思的減稅不同，他表示現在即時減稅會加劇通貨膨脹，並批評卓慧思的減稅措施不切實際，「以借錢擺脫通貨膨脹只是童話。」

辛偉誠支持盧旺達安置計劃，並承諾成立警察專門小組，打擊兒童性剝削的犯罪團體。同時將為英國設定新法定目標，最遲在2045年實現能源獨立，並致力讓政府在2050年實現零排放目標，並向保守黨的綠營保證他將保護環境。