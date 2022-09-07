小馬可斯：菲印大陸架談判可作為菲中海域糾紛範例

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）認為，菲律賓與印尼就大陸架劃界的談判可作為和平解決國與國之間糾紛的範例。他不排除以類似方式化解與中國在南中國海的主權糾紛。



小馬可斯星期二（9月6日）結束對印尼的訪問前，接受隨行菲律賓媒體訪問。據《菲律賓星報》報道，小馬可斯對菲印當前就大陸架劃界的談判表示「很感興趣」，並指這類協商不僅可用來解決印尼和菲律賓的問題，也適用於和其他國家的劃界談判。

小馬可斯訪印期間，菲印兩國已同意加速大陸架劃界談判。

被問及是否會向北京提議以類似方式解決菲中的海上主權糾紛時，小馬可斯說：「我覺得，這至少是值得探討的，因為這樣的方案已經有過一例，我們不但得出結論，還達成了解決方案，所以應該試一下。當然，我希望有效。即使不起作用，我們可以嘗試其他方法，但至少有一個起點。」

菲律賓在2014年與印尼簽署《海上專屬經濟區劃界協定》。這是兩國經過20年談判，簽訂的第一份海上邊界條約，該協定劃定了兩國在棉蘭老海（Mindanao Sea）、西里伯斯海（Celebes Sea）和菲律賓海海域重疊的專屬經濟區。

菲律賓把菲律賓群島西側的南中國海海域命名為「西菲律賓海」，並稱這是菲律賓的專屬經濟區，但中國聲稱擁有南中國海大部分海域，包括菲律賓這片專屬經濟區的主權。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

