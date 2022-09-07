人口減少、年輕人移居城市　日本空置屋明年會多達1000萬套

人口減少未婚率增加，新家庭數量隨之減少，日本的房屋過剩問題在2023年以後將加速，當局設立「空置房銀行」來推銷老房子。



撰文：符祝慧 聯合早報東京特派員

日本人口減少，房子過剩的問題日趨嚴重。日本總務部發布的土地住宅統計報告顯示，日本全國各縣明年的空置房數量將多達1000萬套。面對大量累積的房子，日本當局設立「空置房銀行」推銷老房子。

地方政府翻新空房提供郊區置屋津貼

此外，冠病疫情期間，日本地方政府也大力翻新空置房，並且出台津貼，吸引城市居民在郊區買第二套房子。

據《日經新聞》報道，日本在1960年代出現嚴重的房屋短缺，政府當時為了滿足需求，立法興建新房。1973年，日本解決了住房短缺問題，但直至2000年，每年仍推出10萬套新房，導致日本出現房子過剩的問題。

日本國立社會保障和人口研究所預測，日本家庭明年達到5419萬戶。鑑於人口減少和未婚率增加，新家庭數量將會減少。目前，當局掌握的日本全國空置房是849套，預計明年將增至1000套。報道也引述野村綜合研究所的報告，指日本的房屋過剩問題在2023年以後將加速。若不盡快拆掉舊房的話，估計日本的過剩房子在2030年將增到2000萬套。

日本現有空置房大半是鄉下去世老人的房產。由於他們的後代都移居城市，有了自己的住房，只能讓這些祖屋空置。

圖為2022年3月在日本岩手縣陸前高田市的街道（Getty）

老房未達抗震標準成隱患 環境部長：拆遷問題緊迫

自民黨今年6月召開會議探討空置房對策。根據報告，截至2018年，日本的5360萬套房子裡，有700萬套還未拆除的老房子未達到抗震標準，一旦發生災害極可能釀成悲劇。近年，日本在颱風和暴雨過後，空置房子問題變得更顯著，因這些無人打理的房子阻礙了重建工作。

日本環境部長西村明宏說：「無人居住的房屋也破壞了景觀，一些還成為犯罪的溫床，對公共安全造成不利影響。我們將把拆遷空置房作為一個緊迫的問題來處理。而且，當局也將推動重新使用空置房。」

據報道，岸田政府上台後，推出的「數據田園都市構想」也旨在解決地方上的空置房問題。當局擬在鄉間推動數碼化，聯合建築業者，將無後人認領的空置房翻新後出售。當局也將空置房掛網出售，栃木縣和長野縣就設立了「空置房銀行」。

在冠病疫情期間，因可居家辦公，日本一些城區民眾在鄉下買下了第二套房。此外，日本鄉鎮也出台買空置房津貼，吸引城區民眾移居鄉下。北海道為了吸引城區居民，推出育兒和購買老房子津貼，使該地區的空置房減少了11%。位於東京都西端的奧多摩町，也將空置房免費提供給年輕人創業。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

