蘋果Apple發佈會上，公布了最新的iPhone 14系列，香港的售價相比去年iPhone 13系列僅約貴了100元，讓很多人意外。不過之所以如此是拜聯繫匯率所賜，放眼世界各地，這次的iPhone 14同樣較iPhone 13系列貴100元——不過是那是100美元。



「這是蘋果發佈以來最貴的iPhone！」

只要在全球的Google搜索iPhone 14，都會發現這樣的頭條新聞。澳洲的新聞News.com.au以「iPhone 14實在太貴令困粉崩潰」為題，報道Apple發佈會。報道收集了網民看到售價後的反應，包括「賣腎、賣肺、賣肝」，無一不對這次iPhone 14的昂貴售價感到驚訝。

日本新iPhone 14最便宜售價為12萬日圓，去年iPhone 13才賣約1０萬日圓，貴了足足2萬日圓。（iPhone日本官網）

在香港，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MAX價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。

在澳洲，售價則分別是$1,399、$1,579、$1,749、$1,899。換算港幣分別是$7,370、$8320、$9210、$10000。

不只是澳洲，在其他地區也是一樣：

英國：£849、£949、£1,099、£1,199

歐盟：€1,029、€1,179、€1,339、€1,489

日本：¥119,800、¥134,800、¥149,800、¥164,800

即使在美國發布的iPhone價錢依然是那個$799、$899、$999和$1099，但由於美元強勁，其他貨幣持續疲弱關係，導致新iPhone在其他地區定價大幅上升。因此相比起去年的iPhone 13，各地都有不同程度的加價。

↓↓網民說笑要賣肺才能買最新的 iPhone Pro MAX

Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6 — JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022

如在英國，iPhone 14 Pro的售價就比iPhone 13 Pro開賣的售價貴了150英磅，最基本的iPhone 14亦較當年的iPhone 13貴了70英磅。這等於新定價較舊iPhone貴接近700港元，相信誰也會覺得難受。

面對全球通貨膨脹，美國加息以致美元走強，美國蘋果的iPhone也理所當然地變得昴貴。香港因聯繫匯率與美元掛鈎關係，正好抵銷了這不利因素。