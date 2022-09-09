中方望聯合國人權高專辦恪守客觀公正非政治化原則

中國常駐聯合國副代表戴兵8日表示，中方希望新任聯合國人權事務高級專員（人權高專）圖爾克（Volker Türk）帶領人權高專辦恪守客觀、公正、非選擇性、非政治化原則，致力於促進成員國平等對話、彌合分歧，堅決反對雙重標準，反對將人權問題政治化工具化。



中方代表當天參加了聯大協商一致核准聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）關於圖爾克擔任聯合國人權高專的任命。戴兵在核准任命後表示，希望圖爾克上任後，帶領人權高專辦嚴格根據聯大第48╱141號決議和人權理事會決議授權履職，致力於推動人權對話與合作。

戴兵說，在少數國家的挑動下，當前人權領域政治化傾向嚴重，對抗分裂加劇。少數國家打着人權幌子肆意干涉別國內政，大多數成員國對此堅決反對。

他表示，人權是普遍的，也是歷史的、具體的、現實的。對於發展中國家、特別是最不發達國家而言，生存權、發展權是首要人權。希望人權高專辦平衡推進各類人權，重視發展中國家的合理訴求，進一步加大對經社文權利和發展權的重視和投入，在當事國同意基礎上幫助發展中國家加強人權能力建設。

戴兵強調，人權高專辦應堅持多樣性，廣納各方賢才。當前高專辦人員組成極大失衡，發展中國家代表性嚴重不足，中方和很多發展中國家對此深表關切。中方呼籲對高專辦進行根本性改革，確保包容性和地域平衡。

來自奧地利的圖爾克現年57歲，今年1月25日起擔任聯合國秘書長辦公廳主管政策事務的副秘書長。