中方望聯合國人權高專辦恪守客觀公正非政治化原則

撰文：許懿安
出版：更新：

中國常駐聯合國副代表戴兵8日表示，中方希望新任聯合國人權事務高級專員（人權高專）圖爾克（Volker Türk）帶領人權高專辦恪守客觀、公正、非選擇性、非政治化原則，致力於促進成員國平等對話、彌合分歧，堅決反對雙重標準，反對將人權問題政治化工具化。

中方代表當天參加了聯大協商一致核准聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）關於圖爾克擔任聯合國人權高專的任命。戴兵在核准任命後表示，希望圖爾克上任後，帶領人權高專辦嚴格根據聯大第48╱141號決議和人權理事會決議授權履職，致力於推動人權對話與合作。

戴兵說，在少數國家的挑動下，當前人權領域政治化傾向嚴重，對抗分裂加劇。少數國家打着人權幌子肆意干涉別國內政，大多數成員國對此堅決反對。

他表示，人權是普遍的，也是歷史的、具體的、現實的。對於發展中國家、特別是最不發達國家而言，生存權、發展權是首要人權。希望人權高專辦平衡推進各類人權，重視發展中國家的合理訴求，進一步加大對經社文權利和發展權的重視和投入，在當事國同意基礎上幫助發展中國家加強人權能力建設。

戴兵強調，人權高專辦應堅持多樣性，廣納各方賢才。當前高專辦人員組成極大失衡，發展中國家代表性嚴重不足，中方和很多發展中國家對此深表關切。中方呼籲對高專辦進行根本性改革，確保包容性和地域平衡。

來自奧地利的圖爾克現年57歲，今年1月25日起擔任聯合國秘書長辦公廳主管政策事務的副秘書長。

聯合國人權專員巴切萊特：爭取月底任期結束前發表新疆人權報告港澳辦及中聯辦反對聯合國人權事務委員會涉港報告聯合國人權事務委員會促廢除國安法　特區政府強烈反對指批評不公
人權
聯合國
中國外交