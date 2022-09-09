英女王逝世 英國進入10天哀悼期 查理斯將飛返倫敦｜持續更新
撰文：成依華
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的健康惡化，9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。隨着她的離世，英國進入10天哀悼期，據英媒報道，新王查理斯三世（Charles III）與新王后卡米拉（Camilla）即將飛返倫敦，查理斯今天會發表講話。
【17:20】倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）在英國時間晚上6時舉行紀念英女王的儀式，教堂預計可容納約2000名公眾人士，但相信前往的民眾會遠超過此數目。
【16:50】哈里王子（Prince Harry）已離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，在當地早上約9時20分抵達鴨巴甸機場。英媒指他是今天首位離開城堡的王室成員。
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【16:50】天空新聞（Sky News）報道，一架皇家空軍飛機正在蘇格蘭的鴨巴甸機場等待，預料將接載新任國王查理斯三世在9日返回倫敦中部。外界預料他今天稍後會向全國發表講話。
英女王的國葬何時舉行？
據英國廣播公司（BBC）9日稱，預料英女王的國葬會在約10至11天後在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。
英女王近年有哪些疾病？
英女王自2021年4月9日喪夫後，健康狀況開始轉差，多次取消出席公開活動，一直引來外界關注，2021年11月，英女王曾因背部拉傷而不參加11月14日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。她在2022年2月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。