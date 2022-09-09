英女王逝世　英國進入10天哀悼期　查理斯將飛返倫敦｜持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的健康惡化，9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。隨着她的離世，英國進入10天哀悼期，據英媒報道，新王查理斯三世（Charles III）與新王后卡米拉（Camilla）即將飛返倫敦，查理斯今天會發表講話。



【17:20】倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）在英國時間晚上6時舉行紀念英女王的儀式，教堂預計可容納約2000名公眾人士，但相信前往的民眾會遠超過此數目。

【16:50】哈里王子（Prince Harry）已離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，在當地早上約9時20分抵達鴨巴甸機場。英媒指他是今天首位離開城堡的王室成員。

▼一個圖輯看清英國各大報頭版及更多英女王逝世相關照片▼

+ 48

【16:50】天空新聞（Sky News）報道，一架皇家空軍飛機正在蘇格蘭的鴨巴甸機場等待，預料將接載新任國王查理斯三世在9日返回倫敦中部。外界預料他今天稍後會向全國發表講話。

在英女王逝世後，英國王室的新繼承順位圖（01製圖）