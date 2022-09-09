查理斯返回倫敦　白金漢宮外與群眾握手　凌晨發表講話｜持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的健康惡化，9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。隨着她的離世，英國進入10天哀悼期，據英媒報道，新王查理斯三世（Charles III）與新王后卡米拉（Camilla）返回倫敦，查理斯將會發表講話。



【23:15】卓慧思已抵達白金漢宮，準備與新登基的查理斯見面。

【22:54】英國天空新聞報道，數以百計的民眾在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）外排隊，該教堂下午將舉行紀念英女王的儀式。

查理斯登基：2022年9月9日，新國王查理斯與新王后卡米拉抵達英國白金漢宮（AP）

【21:50】查理斯與王后卡米拉進入白金漢宮。

【21:18】查理斯已返回倫敦，他在白金漢宮外與民眾逐一握手。有民眾吻他的臉頰。

【20:58】英國多地如卡迪夫城堡（Cardiff Castle）、倫敦海德公園等鳴放96響禮炮悼念伊利沙伯二世。英女王享年96歲，每一響禮炮代表英女王在世的一年。多間教堂也響鐘致敬。

英女王逝世：2022年9月9日在英國卡迪夫城堡（Cardiff Castle）的鳴放96響禮炮悼念儀式（AP）

【20:45】英國傳媒報道，查理斯乘坐飛機抵達倫敦。威廉王子也已經離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，將返回溫莎（Windsor）。

【19:58】查理斯將於英國時間9日下午6時（香港時間10日凌晨1時）向全國發表講話。

【19:57】英國王位繼承理事會10日將正式宣告查理斯為新國王。

載着英國新國王查理斯、新王后卡米拉等人的汽車2022年9月9日離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（AP）

【18:48】大批民眾在白金漢宮門外排隊獻花，據英媒報道，人龍至少半英里長（約0.8公里）。

【18:44】英超宣布本周賽事延期。

【18:34】英國天空新聞台報道，查理斯今天將會見英國首相卓慧思（Liz Truss）。

【18:25】查理斯從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡啟程，開始前往倫敦。

【18:22】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表講話，向英女王致敬。

To you, she was your Queen.

To us, she was The Queen.

She will be with all of us forever. pic.twitter.com/PaL1DRmlHK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2022

【17:20】倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）在英國時間晚上6時舉行紀念英女王的儀式，教堂預計可容納約2000名公眾人士，但相信前往的民眾會遠超過此數目。

【16:50】哈里王子（Prince Harry）已離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，在當地早上約9時20分抵達鴨巴甸機場。英媒指他是今天首位離開城堡的王室成員。

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【16:50】天空新聞（Sky News）報道，一架皇家空軍飛機正在蘇格蘭的鴨巴甸機場等待，預料將接載新任國王查理斯三世在9日返回倫敦中部。外界預料他今天稍後會向全國發表講話。

在英女王逝世後，英國王室的新繼承順位圖（01製圖）