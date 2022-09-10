紐約市周邊地區污水驗出小兒麻痺症病毒　州長宣布進入緊急狀態

美國衛生官員在紐約市及鄰近四個縣的污水樣本發現小兒麻痺症病毒（polio），州長霍楚爾（Kathy Hochul）9月9日宣布，當地進入緊急狀態，希望推高疫苗接種率。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）報道，紐約州東南部羅克蘭縣（Rockland county）7月的一個污水樣本驗出小兒麻痺症病毒，是美國相隔近十年後再次發現同類病毒，衛生部門隨即檢查其他地方的污水處理設施。

而在最新一次的發現來自長島（Long Island），當局8月在拿騷縣（Nassau county）的污水樣本內發現病毒，經基因排序後證實與羅克蘭縣的個案有關，亦進一步證明病毒在社區傳播。

當局指，州內可能有數以百計民眾在不知情的情況下感染小兒麻痺症病毒，大部分感染者雖然沒有出現病徵，但他們可能在數天甚至數周傳播病毒。

霍楚爾宣布紐約州進入災難緊急狀態後，容許緊急醫療服務人員、助產士、藥劑師為民眾接種疫苗，醫生亦可批出接種令。

紐約州的小兒麻痺症疫苗接種率為79%，不過羅克蘭等縣的比較則較低。衛生官員警告，沒接種人士受感染到導致癱瘓的風險非常迫切，因此呼籲民眾不要以身犯險，而應盡快接種疫苗。