英女王逝世｜靈柩運抵蘇格蘭霍利魯德宮　明起供公眾瞻仰

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的健康惡化，9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。她的「最後一個」行程展開，她的靈柩11日開始從巴爾莫勒爾堡運往愛丁堡，現已抵達霍利魯德宮。



她的靈柩之前置於城堡內的舞廳，由6名城堡的看守人協助運送。

在當地時間早間11日早上約十時，女王的靈柩從她生前最愛的度假地巴爾莫勒爾堡運出，將會途經蘇格蘭一些地方，然後來到愛丁堡（Edinburgh）。

運載靈柩的靈車將途經阿伯丁（Aberdeen ）及鄧迪（Dundee），然後來到珀斯（Perth），現已抵達蘇格蘭議會所在地的霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）。

英女王的靈柩會在12日下午5時起開始供公眾瞻仰。

英女王逝世：圖為2022年9月11日，運送女王靈柩的靈車從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡開往愛丁堡前，民眾在蘇格蘭巴勒特（Ballater）一處留下鮮花與照片，向女王致意。11日女王的靈柩從巴爾莫勒爾運送到蘇格蘭議會所在地——霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse，位於愛丁堡）、然後在本週晚些時候轉移到倫敦。（AP）

運載女王靈柩的靈車離開巴爾莫勒爾堡後，大批民眾在道路兩旁守候，向這位在位70年的英國君主道別。

從巴爾莫勒爾堡到霍利魯德宮，路程約280公里，這將是長達6小時的車程。靈車車隊會慢慢駛經蘇格蘭的小鎮和村落。這是在倫敦舉行的國葬前的首批程序。

靈柩料在當地時間11日傍晚運抵受丁堡，在霍利魯德宮停留一晚。12日，她的棺木會在英王查理斯三世及其他王室成員伴隨下，被移至霍利魯德宮附近的聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），王室在此舉行悼念儀式。靈柩將在此停放至13日，讓公眾可前來致哀，再經飛機運返倫敦。

女王的靈柩14日從白金漢宮運至西敏宮（Palace of Westminster，又稱國會大樓（Houses of Parliament），供公眾瞻仰遺容。她的棺木會在19日運至西敏寺（Westminster Abbey），屆時國葬儀式舉行。

國葬當天已被定為全國假期，英國王室人員，多國元首、首腦及政要將出席，包括韓國總統尹錫悅、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）和總督赫爾利（David Hurley）等。