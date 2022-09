美國總統拜登(Joe Biden)9月12日簽署一項關於推進生物科技與生物製造的行政命令。



根據拜登政府說法,這項倡議將在國內創造更多職位、建立更強大供應鏈及降低美國家庭的開支。

白宮14日會召開生物科技與生物製造倡議峰會(Summit on the National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative),期間將宣布一連串新投資與和資源。

美國前駐俄大使麥克福爾(Michael McFaul)在Twitter表示:「拜登簽署命令推動美國生物製造並與中國競爭」。

包括彭博社在內的美國傳媒也指,這項命令是《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)的後續行動,旨在與中國競爭並減少美國對中國的依賴。