英女王靈柩將移送西敏宮供瞻仰 查理斯威廉哈里齊護送︱持續更新
撰文：成依華
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日離世，國葬定於19日舉行。靈柩目前安放於白金漢宮，14日下午將移送到西敏宮，此也會是英女王「最後一次」離開白金漢宮。靈柩之後會供公眾瞻仰。本文持續更新最新消息。
【15:32】英女王靈柩會在英國時間下午5時起供公眾瞻仰，據天空新聞台（Sky News）報道，部份民眾已開始排隊，其中有一名從英格蘭西南部薩默塞特（Somerset）前來的女子已輪候超過13小時。
【15:10】英國廣播公司報道，英女王的靈柩伯在英國時間下午2時22分（香港時間下午9時22分）離開白金漢宮，預計在下午3時（香港時間下午10時）抵達西敏宮。坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）之後會舉行儀式。
在靈柩移送期間，多名王室成員會隨行護送，包括新國王查理斯三世（King Charles III）與兩名兒子威廉王子、哈里王子，也包括安妮公主、安德魯王子、愛德華王子。
王后卡米拉、王儲妃凱特、哈里王子的妻子梅根、愛德華王子的妻子蘇菲則會在車上，伴隨靈柩車隊前往西敏宮。
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英女王逝世後，國葬何時舉行？
英女王國葬定於9月19日在倫敦西敏寺舉行。
國葬的安排如何？哪些人會出席？
預計約500名外國政要會出席，包括美國總統拜登（Joe Biden）、英聯邦成員國領袖、日皇德仁等人，英國王室也會邀請歐洲其他王室成員，一些對社區有貢獻或與女王有交情的人物也在邀請名單之上，例如是與女王關係友好的練馬師。