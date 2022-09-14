英女王靈柩將移送西敏宮供瞻仰　查理斯威廉哈里齊護送︱持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日離世，國葬定於19日舉行。靈柩目前安放於白金漢宮，14日下午將移送到西敏宮，此也會是英女王「最後一次」離開白金漢宮。靈柩之後會供公眾瞻仰。本文持續更新最新消息。



【15:32】英女王靈柩會在英國時間下午5時起供公眾瞻仰，據天空新聞台（Sky News）報道，部份民眾已開始排隊，其中有一名從英格蘭西南部薩默塞特（Somerset）前來的女子已輪候超過13小時。

【15:10】英國廣播公司報道，英女王的靈柩伯在英國時間下午2時22分（香港時間下午9時22分）離開白金漢宮，預計在下午3時（香港時間下午10時）抵達西敏宮。坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）之後會舉行儀式。

在靈柩移送期間，多名王室成員會隨行護送，包括新國王查理斯三世（King Charles III）與兩名兒子威廉王子、哈里王子，也包括安妮公主、安德魯王子、愛德華王子。

王后卡米拉、王儲妃凱特、哈里王子的妻子梅根、愛德華王子的妻子蘇菲則會在車上，伴隨靈柩車隊前往西敏宮。

英女王逝世：2022年9月10日，王儲威廉（左）與弟弟哈里王子（右）在溫莎堡外與民眾會面（AP）

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