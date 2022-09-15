上合峰會｜習近平晤普京　商經貿及國際議題　籲解決烏克蘭危機

央視9月15日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）當地時間9月15日抵達烏茲別克（Uzbekistan）撤馬爾罕（Samarkand） 出席上海合作組織峰會第二十二次會議，並與中國國家主席習近平會面。



雙方將就經貿合作問題進行討論。俄中兩國仍然擬在2024年前將貿易額提升至2000億美元水平。

此次會談期間，兩國領導人還會討論國際議題。俄羅斯總統助理烏沙科夫在會晤前向記者表示，雙方將討論烏克蘭議題。據他介紹，中國理解俄羅斯展開特別軍事行動的原因，並主張以平衡的方式解決烏克蘭危機。

與普京會晤的國家首腦：

●中國國家主席習近平

●吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）

●土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）

●伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）

●巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）

●印度總理莫迪（Narendra Modi）

●土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）

●阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）

一年一度的上海合作組織峰會9月15至16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行。俄羅斯衛星通訊社引述烏沙科夫稱，除習近平外，普京在上合組織峰會期間還會與伊朗總統萊希、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫和吉爾吉斯總統扎帕羅夫等國家領導人會晤。