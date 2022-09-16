習近平會晤盧卡申科　提升兩國至「全天候全面戰略夥伴關係」

國家主席習近平，9月15日在烏茲別克上合峰會的場邊，與白羅斯斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。雙方決定讓兩國關係提升至全天候全面戰略夥伴關係。



國家主席習近平，9月15日在烏茲別克峰會的場邊，與白羅斯斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。雙方決定讓兩國關係提升至全天候全面戰略夥伴關係。

盧卡申科向習近平表示，中國是白羅斯堅實、可信賴的朋友，並感謝中國的持續支持。盧卡申科表示，在包括中國的經濟成長、統一、完整性和一個中國政策上支持中國，白俄羅斯將致力於深化對華關係。

白羅斯在俄羅斯入侵烏克蘭期間提供了援助，讓其作為跳板向烏克蘭接壤白羅斯邊境發動攻擊。雖然白羅斯未正式出兵，但仍遭西方國家視為幫兇實施制裁。

對於雙方提升至全面戰略夥伴關係，盧卡申科稱這符合兩國關係強勁增長和潛在需求。

習近平則指出，中白關係提升為全面戰略夥伴關係，是兩國關係的歷史性飛躍。習近平稱中方願同白羅斯增加政治互助，釋放各領域合作潛力，推動中白關係取得更大發展。

習近平又指出，中方亦堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力以任何藉口干涉白俄羅斯內政。中方願與白方一道，推動落實全球發展倡議和全球安全倡議，維護國際公平正義。