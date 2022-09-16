英國與南亞前殖民地愛恨交纏　凝聚英聯邦　女王公關手腕奏效

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）逝世的消息，不只讓歐美的西方國家憂傷，也讓亞洲地區，特別是南亞國家的惋惜。這些國家過有着被英國殖民的歷史，但英女王在這些國家人民的印象，卻並非一個爭議的人物。



伊利沙伯二世在1952年加冕為王，正好是印度和巴基斯坦擺脫英國殖民統治獨立後的5年。英國的征服與統治在當時公眾是記憶猶新，然而當年只有25歲的英女王，很大程度上得到了前殖民地人民的欽佩和尊重。

圖為9月11日，巴基斯坦海德拉巴一個教堂，人民對英女王的逝世舉行悼念儀式。（AP）

巴基斯坦扶貧部長馬里（Shazia Marri）表示，雖然歷史記載了殖民時代英國對人民的奴役，但在獲得獨立後，巴基斯坦與英國君主的關係一直保持友好。

孟加拉達卡大學（Dhaka University）教授納茲魯爾（Asif Nazrul）也表達了類似的看法。納茲魯爾表示，儘管有着殖民遺產，但孟加拉許多人都感到悲傷：「伊利沙伯女王平靜和包容的形象在過去幾十年中盛行。」

英女王非受爭議人物

美國塔夫茨大學歷史學教授賈拉勒（Ayesha Jalal）表示，儘管南亞的殖民主義歷史悠久，但英女王在反殖民民族主義史冊中並不是一個有爭議的人物。賈拉勒表示，英女王在公關上有十分良好的作用。

巴基斯坦藝術家和藝術史學家哈什米（Salima Hashmi）記得在1961年，英女王首次訪問巴基斯坦時，她還是一名學生時曾向女王車隊揮手致意。哈什米後成為拉合爾的國立藝術學院校長，她再次接待英女王的第二次、也是最後一次的來訪。

哈什米說表示，女王與各種人相處得非常融洽，而且她能讓其他人感到舒服的能力，對她留下了深刻的印象。

圖為9月11日，印度德里紅堡下半旗向英女王的逝世致哀。（AP）

英女王繼承了二戰後英國的遺產，也見證着殖民主義的衰退和獨立。哈什米表示英女王非常努力地證明「英聯邦是可行的方案」，但這個概念隨着時間的推移逐漸消失，英國在南亞的影響逐漸減弱。

英女王在位時三次訪問印度，兩次訪問巴基斯坦。雖然英國本可利用其影響力，採取更多措施解決南亞國家之間的分歧，但她並沒有這樣做。在伊利沙伯二世登基的初年，她仍是巴基斯坦的女王，國家的元首。

巴基斯坦費薩拉巴德大學歷史學家阿巴斯（Mazhar Abbas）表示，英女王未有利用英聯邦的平台解決克什米爾的爭端，導致雙方衝突不斷。

但英女王的不干涉做法，讓她逐漸成為了「偶像」，超越了政治和民眾歷史的衝突。英女王逝世後，孟加拉政府宣布為期三天的全國哀悼。