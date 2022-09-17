南瑪都或成2022年最強颱風　日本可能發布史上第三次「特別警報」

日本氣象廳9月17日稱，颱風南瑪都（Typhoon Nanmadol）預計18日在南部九州島登陸。氣象廳稱：「存在前所未有的風暴、巨浪、風暴潮和創紀錄降雨的風險。」部門對此嚴陣以待呼籲民眾須非常謹慎，並敦促他們儘早撤離。



南瑪都的陣風速度高達每小時270公里，並被歸類為氣象廳分級最高級別的「猛烈」風暴。

氣象廳分類是，依強度來看，最大風速每秒33米以上、未滿44米，是「強烈颱風」；每秒44米以上、未滿54米，是「非常強烈颱風」；每秒54米以上是「猛烈颱風」。

風速每秒15米以上、暴風半徑範圍在500公里以上、但未滿800公里的，稱為大型颱風；暴風半徑範圍逾800公里以上的，被稱超大型颱風。

日本氣象廳9月17日發布有關颱風南瑪都移動路徑的預測。

氣象廳預報課長黑良龍太稱，目前是「大型且猛烈颱風」的南瑪都，可能在18日上午到晚上相當接近九州地方鹿兒島縣，甚至有可能登陸。天氣預報稱，它登陸翌日料向北移動，前往日本本島。

他稱九州有發生前所未見暴風、大浪、滿潮及破紀錄大雨的風險，因此可能就九州南部及北部發布「特別警報」。他稱特別是在鹿兒島縣部份，最快今日傍晚到入夜後發布「特別警報」。

圖為2022年9月9日，日本東京澀谷行人過路處的路人。（AP）

南瑪都中心氣壓已降到2022年所有颱風中最低的910百帕。如它符合發布「特別警報」條件——一是中心氣壓低於930百帕，二是最大風速高於每秒50米，當局便會做出相關公布。

氣象廳過去只僅2014年及2016年就沖繩縣發布過這種「特別警報」，倘今次九州地方發布同類警報，將是沖繩以外的首次。