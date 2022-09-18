英女王逝世｜國葬9月19日舉行　舉國送別備極哀榮

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）9月8日逝世，國葬9月19日舉行。英國王室9月15日公布國葬的流程，預料會有逾2,000人出席國葬。



英女王在1952年、年僅25歲時登基，在之後的70年內盡心盡力地為國民服務。她將自己一生奉獻國家，大批國民為向她致謝和親身送別她，自9月14日起在西敏宮外大排長龍，通宵輪候入內瞻仰她的靈柩，有人在靈柩前落淚。

這次國葬是自第二次世界大戰以來，英國最大規模的國家典禮之一。包括多國元首及王室成員在內的逾2,000名人士會出席，中國國家主席習近平派出特別代表、中國國家副主席王岐山出席。

▼英女王靈柩由白金漢宮移送往西敏宮的照片，請點擊放大觀看：

以下是9月19日國葬的流程：



上午6時30分（香港時間下午1時30分）：

英女王的靈柩目前停放在倫敦西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。瞻仰時段會於當地時間9月19日上午6時30分結束。

上午10時44分（香港時間下午5時44分）：

靈柩由皇家海軍炮架（State Gun Carriage）運載至西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，英王查理斯三世（King Charles III）及英國王室成員會護送靈柩到西敏寺。

上午10時52分（香港時間下午5時52分）：

靈柩抵達西敏寺的西門。

上午11時（香港時間下午6時）：

國葬儀式正式開始，英國首相卓慧思（Liz Truss）及英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）會致辭。

上午11時55分（香港時間下午6時55分）：

全國默哀兩分鐘。

中午12時（香港時間晚上7時）：

奏國歌、國葬儀式結束。靈柩由皇家海軍炮架運載至惠靈頓拱門（Wellington Arch），英王查理斯三世及英國王室成員會尾隨靈柩，期間大笨鐘（Big Ben）嗚鐘致哀。

下午1時（香港時間晚上8時）：

靈柩抵達惠靈頓拱門，它其後會由靈車送往溫莎（Windsor）。當靈車離開惠靈頓拱門時，現場會鳴放皇家禮炮並奏國歌。英王查理斯三世及英國王室成員也會啟程前往溫莎。

下午4時（香港時間晚上11時）：

英國王室成員在溫莎聖喬治教堂為英女王舉行私人葬禮。英女王會於晚上被安葬在國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），她會與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。

▼民眾到西敏宮瞻仰英女王靈柩的照片，請點擊放大觀看：

在最愛的地方離世

英女王9月8日在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）離世。蘇格蘭是她生前鍾愛的其中一個地方，她每年都會在巴爾莫勒爾堡避暑。當地充滿她童年時與家人的回憶，她可在那裏做自己喜歡的事。

她生前備受民眾愛戴，是英國的「生招牌」。 她在位時見證很多世界大事發生，包括英國殖民霸權的衰落、歐洲一體化的衰落、以及英國脫歐等。外界指，她離世代表着一個時代的終結。