英女王國葬前夕：晚上8時全國默哀　安德魯王子深情悼念「媽咪」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）國葬在香港時間19日下午6時舉行，在國葬舉行前一天，仍然有大批人輪候進入西敏宮西敏廳瞻仰靈柩。西敏宮也是英國國會大樓所在地。



瞻仰時段來到當地時間19日早上6時30分結束，估計人們須輪候14小時才能入內。當局已對外呼籲，不要再加入排隊，以免向隅。

英國全國晚上8時（香港時間19日早上3時）默哀1分鐘以追思女王。大笨鐘在亦在默哀開始和結束時各響一次，標誌舉國悼念英女王的時刻。

英女王逝世：英國御林軍及龍騎兵衛隊成員2022年9月18日在英女王靈柩旁守衛。女王靈柩停放倫敦西敏宮西敏廳內供民眾瞻仰，19日移送到西敏寺舉行國葬儀式。（AP）

因捲入性醜聞失去榮譽軍銜及王室贊助的安德魯王子（Prince Andrew），在國葬前夕發文悼念母親，稱為女王服務是「榮譽和特權」。他也稱將想念她的見解、建議和幽默，並將永遠以他最深的愛和感激，將她放在心上。

媽咪，你對兒子的愛，你的慈悲，你的關懷，你的自信，我將永遠珍藏。我發現你的知識和智慧無窮無盡、無邊無界。 安德魯王子

美國總統拜登（Joe Biden）已偕夫人吉爾到西敏廳向女王靈柩致敬，並簽弔唁冊，讚揚英女王「體面」和「誠實」。

除了拜登夫婦，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），以及新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）等外國政要17日都已到西敏廳向靈柩鞠躬。

英王查理斯三（Charles III）其後招待出席國葬的外國首腦、政要、外國王室成員及嘉賓，到場人士包括首相卓慧思、杜魯多和阿德恩等已瞻仰靈柩的政要，各人大部份都穿上黑色衣服。

英女王逝世：圖為2022年9月18日，來到倫敦西敏宮西敏廳向已故伊利沙伯二世女王致敬的人群。（AP）

料有百萬人參與

英國倫敦交通局稱正為約100萬人到當地參與國葬做準備。

局長拜福德稱在她8日離世以來，倫敦的乘客量大增，料19日國葬人流達高峰。全國將加開約250趟列車服務，包括通宵班次。鐵路網公司（Network Rail）董事長稱，將出現自2012年倫敦奧運以來，最大的公共交通營運事件。

英女王國葬會在當地時間19日早上11時（香港時間19日晚上6時）西敏寺舉行。倫敦希斯路機場取消100多個航班，以防國葬受飛機噪音干擾。